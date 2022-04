Vind je de inflatie in Nederland hoog? Het stelt niets voor vergeleken met Turkije

BOTAS verhoogt de aardgasprijzen voor de industrie met 50 procent en die voor huishoudens met 35 procent. Verder worden ook de prijzen voor aardgas dat nodig is voor de productie van elektriciteit verhoogd. Hier gaan de tarieven met 44,3 procent omhoog.

Turkije importeert bijna al zijn energie, waardoor het kwetsbaar is voor grote prijsschommelingen. Sinds september zijn de energiekosten scherp gestegen. In de eerste twee maanden van dit jaar alleen al ging het om een stijging van 212 procent, met alle gevolgen voor de inflatie van dien.

De Turkse consumenteninflatie bedroeg in februari 54,4 procent. Dat het leven in Turkije in doorsnee zoveel duurder is geworden, komt vooral door de waardedaling van de lira. De munt verloor vorig jaar 44 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar. De daling werd versneld na een reeks renteverlagingen door de centrale bank onder druk van president Recep Tayyip Erdogan. De gangbare economische theorie is dat de rente wordt verhoogd om de inflatie in toom te houden. Veel economen waarschuwden eerder al dat het beleid van Erdogan zou zorgen voor meer inflatie.