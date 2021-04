Topdag voor Wall Street ondanks kater bij Netflix

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Videostreamingdienst Netflix is woensdag flink lager gezet op Wall Street. Het bedrijf trok veel minder nieuwe abonnees dan verwacht en het aandeel daalde 7,4 procent. Over het algemeen waren de Amerikaanse beleggers echter positief gestemd. Onder meer door koopjesjagers gingen de drie grote beursgraadmeters na twee dagen van daling weer omhoog.