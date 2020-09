Adyen verwerkt betalingen in klantenchats

Als een consument nu chat met de klantenservice over een bepaald product, wordt hij of zij voor de aankoop naar de webshop gestuurd. „Wij willen ze binnen het chatkanaal houden en door de samenwerking met Adyen wordt dat mogelijk”, aldus Nick Blom, directeur van LiveChat Service.

Ook zonder webwinkel

Het chatkanaal wordt volgens Blom steeds belangrijker als verkoopkanaal. „Dat een partij als Adyen hierop inspeelt, geeft aan dat ook zij het een interessante ontwikkeling vinden.” Hij wijst er op dat het ook een goede oplossing kan zijn voor ondernemers zonder webwinkel. „Als een klant via de chat vraagt of een eerder product nog op voorraad is, kan de winkelier direct een betaallink sturen en de spullen versturen.”

Roelant Prins, commercieel directeur bij Adyen: „Het kan een uitdaging zijn om klanten moeiteloos te laten betalen met hun favoriete betaalmethoden in een gepersonaliseerde checkout. Met de Adyen LiveChat Service-integratie bieden we bedrijven de mogelijkheid om hun klanten een aankoop te laten doen op het moment dat zij in contact zijn met de klantenservice, direct via de chat.”

Statisch

Het is voor Adyen de eerste keer dat het bedrijf betalingen gaat verwerken binnen een chatkanaal. Woordvoerder Suze Derkse sluit niet uit in de toekomst ook met andere chatproviders in zee te gaan. „Het leveren van een betaaldienst binnen een chat is een goede aanvulling op het statische kanaal van een webshop. Als een bedrijf via de chat een probleem kan oplossen is het handig om ook de betaling direct af te ronden zodat je een klant niet meer van hot naar her hoeft te sturen.”

Met de samenwerking gaan Adyen en LiveChat Service de concurrentie aan met CM.com, dat in februari bij zijn beursgang €73 miljoen ophaalde. CM.com is wereldwijd leverancier van betalings- en marketingdiensten via kanalen als WhatsApp, sms en andere berichtendiensten.

Bots

LiveChat Service zegt zich te onderscheiden door naast geautomatiseerde oplossingen, zoals de inzet van bots, ook mensen te leveren die de chatdiensten bemannen. Bij het vijf jaar oude bedrijf werken zo’n 75 mensen. Voor groei vertrouwt het bedrijf op strategische partnerships met industrieleiders. Zo hoopt de chatdienstverlener ook snel in zee te gaan met een partij om geautomatiseerde retouren te verwerken.