Premium Het beste van De Telegraaf

Column: waarom een nieuw pensioenstelsel?

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Deze vraag was eigenlijk de belangrijkste reactie op mijn column van vorige week over ’zeurende pensioenouderen’ (hoewel het aantal lezers dat het wél met mij eens was, toch nog aanzienlijk was. En de negatieve reacties bevestigen eigenlijk mijn gelijk).