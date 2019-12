Onverwachte dip voor Chinese export

De Chinese export daalde met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer naar de Verenigde Staten ging met 23 procent omlaag, wat het gevolg is van de handelsstrijd die de VS met China uitvechten. De Chinese export naar de VS kreeg sinds februari niet meer zo'n knauw.

De Chinese import ging tegen de verwachting in juist omhoog, met 0,3 procent. Mogelijk is dat het gevolg van extra inkopen van Amerikaanse sojabonen als teken van goede wil. De invoer vanuit de VS steeg met 2,7 procent. De waarde van de import van sojabonen steeg met 41 procent, maar de Chinese overheid gaf geen cijfers uit welke landen de sojabonen werden ingevoerd.

De handelsoorlog tussen de VS en China sleept zich al anderhalf jaar voort met importheffingen over en weer. Aan Chinese kant worden vooral producenten van goederen getroffen, aan de Amerikaanse zijde zijn het vooral boeren die minder afzetten in China. Beide landen zouden nu dicht bij een beperkte handelsdeal zijn, maar het is nog altijd onduidelijk of en wanneer deze zogeheten 'fase 1-deal' tot stand kan komen. Met zo'n akkoord zou een deal van de extra tarieven weer worden afgebouwd.