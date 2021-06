Lachgaspatroon is voeding en valt onder laag btw-tarief

Dat het bepalen van een btw-tarief ondernemers kan leiden naar de krochten van de belastingwetgeving, blijkt wel uit deze onlangs gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem. Een ondernemer die zogenaamde NO2-patronen oftewel lachgaspatronen verkocht, hief hierop het goedkopere btw-tarief van eerst 6% en later 9 %. Dat is het tarief dat geldt voor voedingsmiddelen.

Gezien de populariteit van de lachgaspatronen onder jongeren nam de omzet van de ondernemer toe van ruim €91.000 in 2012 tot €2,4 miljoen in 2016. De Belastingdienst vond het niet aannemelijk dat al die verkochte patronen voor het opstijven van slagroom waren verkocht. Bovendien mochten de patronen alleen onder het lage btw-tarief vallen als is aangetoond dat een deel van het product - namelijk het gas - ook uiteindelijk in het eindproduct de slagroom terechtkomt.

De ondernemer kreeg naast de naheffing van bijna €600.000 ook nog een boete van ruim €270.000. Aanvankelijk kreeg de belastingdienst hierin ook gelijk van de rechter. Maar in hoger beroep krijgt de ondernemer van het Gerechtshof alsnog gelijk.

Ook geen boete

Door op de zitting te demonstreren hoe dit in zijn werk gaat, wist de ondernemer het Hof te overtuigen. Het lachgas drijft de slagroom naar buiten. Vervolgens zorgt het gas er ook voor dat het mengsel in de spuitbus er als dikke slagroom uitkomt.

Het kan zo niet anders dat wie deze slagroom eet, ook lachgas uit zo’n NO2-patroon consumeert, zo analyseert het Hof. En dus is hier het lage btw-tarief van toepassing omdat het om een product gaat waarmee voeding wordt bereid. Het scheelt de ondernemer in ieder geval een hoop btw-afdracht en een fikse boete.