Beursblog: belegger zet staal en bier opzij; trek in Takeaway

Door Redactie DFT

De AEX houdt woensdagochtend de blik opwaarts gericht op weg naar speech van Fed-voorman Powell later vandaag. Beleggers zien bij de hoofdfondsen op de laatste handelsdag in november vooral brood in Takeaway en Adyen. Arcelor en Heineken zakken weg.