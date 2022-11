Beursblog: opsteker inflatie EU schroeft winst AEX op

Door Redactie DFT

De AEX breidt woensdagochtend de winst verder uit gesteund door een terugval van de inflatie in de eurozone. Verder is het uitkijken naar speech van Fed-voorman Powell later vandaag. Beleggers zien bij de hoofdfondsen op de laatste handelsdag in november vooral brood in Takeaway en Adyen. .