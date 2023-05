Beurs: JPMorgan Chase hoger op vlak Wall Street

Amsterdam - De Amsterdamse beurs houdt maandag de deuren dicht vanwege de viering van de Dag van de Arbeid. Wall Street opent vlak. De grootste bank van de Verenigde Staten, JPMorgan Chase, wint na de goed ontvangen overname van het noodlijdende First Republic Bank. De handel in de aandelen van die bank is stilgelegd na een nieuwe koersval.