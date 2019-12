Oproep: doe jij een technische studie?

Of studeer jij aan het hbo of de universiteit bouwkunde, civiele techniek, architectuur, chemische technologie, elektrotechniek, informatica of werktuigbouwkunde?

En wil je iets vertellen over waarom je voor deze opleiding hebt gekozen en of je verwacht snel een baan te vinden? Dan kom ik graag met jou in contact! Mail wat je studeert en je telefoonnummer naar marlou.visser@telegraaf.nl