Topman Siemens Nederland vertrekt

Topman Ab van der Touw van Siemens Nederland gaat aan het eind van deze week met pensioen. Volgens Van der Touw heeft het vertrek niets met de aanstaande sluiting van de fabriek in Hengelo te maken. „Mijn opvolger is nauw bij de verkoopgesprekken van Hengelo betrokken”, aldus Van der Touw. Hij wil nog niet kwijt wie het is.

„We zijn allemaal met Hengelo bezig. We zijn er nog lang niet uit, maar ik ben wel positief gestemd”, zegt Van der Touw zondag tegen De Telegraaf over het verkoopproces. Volgens de Siemens Nederland topman zijn er ’meerdere partijen’ geïnteresseerd. „Ik blijft betrokken bij de doorstart van Hengelo na mijn vertrek, omdat ik dat belangrijk vind. Ik heb 33 jaar voor de firma gewerkt en ben zelf ook directeur van Hengelo geweest.”

Hoewel er gesprekken lopen over een verkoop van de vestiging, is er vorige week een adviesaanvraag voor sluiting ingediend bij de centrale ondernemingsraad. „Het gaat ons om behoud van de werkgelegenheid, ik heb daarbij de steun van het moederbedrijf in Duitsland. Ik ben namens de bedrijvenvereniging FME ook betrokken bij de cao-onderhandelingen”, zegt Van der Touw.

Winst

In november maakte het moederconcern in Duitsland bekend dat de vestiging in Hengelo gaat sluiten, als gevolg van een centralisatieslag. Hierdoor dreigen 650 man hun baan te verliezen. Onder personeel, vakbonden en politiek is in de afgelopen maanden onrust ontstaan over de sluitingsplannen, omdat ’Hengelo’ winst maakt. Na de aankondiging van de sluiting werd het verkoopproces pas opgestart.

Aan het vertrek van Van der Touw (63) is weinig ruchtbaarheid gegeven. Hoewel dit vorig jaar zomer al aangekondigd op de website, staat er niets over in het in december verschenen jaarverslag. Bronnen rondom het verkoopproces melden aan De Telegraaf dat er in de afgelopen maanden zware druk op Van der Touw is uitgeoefend vanwege de sluitingsplannen in Hengelo. De topman van Siemens Nederland is vice-voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW.