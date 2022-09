Markt werkt niet bij duurzame energie

Buitenland

België aan de bak met lagere energierekening, maar ’enkel Europa kan het bloeden stoppen’

België wil wel snel ingrijpen om bedrijven en huishoudens te beschermen tegen de torenhoge energieprijzen. Maar er is nog flink wat overleg nodig en de Belgen hopen vooral op een doorbraak in de Europese Unie. Premier Alexander De Croo: „Er bestaat geen mirakeloplossing, maar we gaan alles uit de ka...