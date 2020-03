Banken en vastgoed crashen in bloederig kwartaal

Vooral commercieel vastgoed kreeg het in het eerste kwartaal vanwege de coronastress bij beleggers zwaar te verduren. Zo keek AEX-fonds Unibail-Rodamco-Westfield per saldo aan tegen een aderlating van maar liefst 63,3%. „Onroerend goed had al veel last van het internetshoppen, maar door de lockdowns willen winkelbedrijven voorlopig geen huur meer betalen, stelt Corné van Zeijl, analist bij Actiam. “Je kunt huurders er dan wel uitzetten, maar ook bij een leeg pand gaan de rentelasten gewoon door.”

Financiële waarden kregen er eveneens hard van langs. Het schrappen van het dividend in de sector en de vrees dat banken door de coronacris gebukt zullen gaan onder een mogelijke stroom aan faillissementen werkten een verkoopstorm in de hand. ING en ABN Amro zagen beide meer dan 50% verdampen.

RD Shell kwammede door de val van de olieprijzen in een vrije val terecht. De olie- en gasreus wist de averij uiteindelijk iets terug te dringen tot een dreun van 37,7%. Shell kondigde ingrepen in de kosten en investeringen aan, waardoor het dividend mogelijk gehandhaafd kan blijven.

Ook voor beleggers in Arcelor Mittal waren de druiven zuur. De koers van het staalconcern maakte op kwartaalbasis een schuiver van meer dan 40% doordat het economische klimaat fors is verslechterd.

Verder behoorde het cyclische Randstad tot de grote verliezers. Het aandeel van de uitzender werd per saldo met 40,9% onderuit gehaald.

Bij de hoofdfondsen ontsprong Adyen als enige over het eerste kwartaal de beursmalaise. De digitale speler in het betalingsverkeer kreeg er nog 5,4% bij.

In de Midkap-index blonk FlowTraders over het eerste kwartaal uit met een koerssprong van 26,6%. De grote turbulentie op de aandelenmarkten speelde de beursintermediar flink in de kaart.

Aan de andere kant kende Eurocommercial Properities ook een treurig kwartaal. Het vastgoedaandeel actief met het beheer van winkelcentra duikeling van meer dan 60%