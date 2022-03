Beursblog: Damrak beleeft een zonnige dag

Al sinds 1924 behartigt beleggersvereniging VEB de belangen van beleggers in Nederland. Om de 98e Dies Natalis te vieren, luidde Gerben Everts, directeur European Investors-VEB, in aanwezigheid van VEB-medewerkers vanochtend de gong. Als ambassadeur van de Stichting Run4Schools, werd Gerben Everts vergezeld door een groep lopers die volgende maand de Two Oceans Ultra-Marathon gaan lopen om geld op te halen voor sportfaciliteiten en begeleiding in het township Mitchells Plain in Zuid-Afrika.

