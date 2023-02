Rente drijft winst ING omhoog in laatste kwartaal

ING boekte over het afgelopen kwartaal een omzetstijging van 5,3% tot €4,9 miljard, waarmee het totaal over 2022 uitkwam op €18,6 miljard, wat net iets hoger (+0,4%) was dan de omzet over 2021. Voorzieningen die de bank moest nemen vanwege de oorlog in Oekraïne drukten echter wel de winst over het hele jaar, die daardoor iets minder dan €3,7 miljard bedroeg, tegen €4,8 miljard een jaar eerder. ING-ceo Steven van Rijswijk spreekt in een toelichting op de cijfers van ’sterke resultaten’.

In de laatste rapportageperiode van 2022 nam de winst wel weer toe en verdiende ING €3,86 miljard aan renteinkomsten, ruim 17% meer dan in het derde kwartaal. Het bedrag aan vergoedingen en provisies daalde 4% tot €888 miljoen. Hogere inkomsten wegens nog weer duurdere betaalpakketten, wogen niet op tegen een afname van inkomsten uit beurshandel uit klanten en tegenwind op financiële markten.

Verdienen aan rente

De hogere renteinkomsten heeft ING te danken aan de verhoging van de rente die is ingezet door de ECB, die pas later is doorgezet naar een hogere vergoeding die de bank zelf aan zijn spaarders betaalt. De hogere marges vloeien intussen in kassen van de banken. Ook andere Europese banken zien deze inkomsten oplopen. Het stoppen van de goedkope leenvoorziening die de ECB optuigde na de uitbraak van het coronavirus, TLTRO-leningen eind vorig jaar, dempte enigszins de feestvreugde en kostte ING €315 miljoen.

De verslechterende economische omstandigheden door oplopende inflatie en de hoge energieprijzen van vorig jaar, waren nog niet te zien in de stroppenpot, waar afgelopen kwartaal €269 miljoen in werd gestopt, tegen €403 miljoen in het zomerkwartaal.

Inzet op digitaal

Hoewel afgelopen week uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank weer bleek dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking moeite heeft met digitale bankdiensten en ING’s klanten in ons land gisteren met een enorme storing van de app van de bank werden geconfronteerd, werkt de bank hard aan verder digitalisering van het aanbod aan zijn klanten. Van Rijswijk vermeldt bij de jaarcijers trots dat eind vorig jaar meer dan de helft van de nieuwe klanten in Nederland via een volledig digitaal proces bij de bank was aangemeld. „Dat laat echt goed zien hoe we ons model van verkoop en dienstverlening digitaliseren in een van de landen waar we marktleider zijn”, schrijft hij. „Het jaar 2022 sloot af met een indrukwekkende groei in het aantal wereldwijde betalingen, met een opmerkelijke 1,4 miljard transacties, 60% meer dan een jaar eerder.”

Het totaal aantal klanten dat ING bedient in zijn markten nam met 4% toe tot 14,6 miljoen.