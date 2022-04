Shell en Just Eat Takeaway uitschieters in eerste kwartaal

Shell klom met 18,1%. Het oliefonds kreeg vleugels nadat in de afgelopen maanden de energieprijzen de lucht inschoten. „Het geld vanuit olie, maar ook bij gas stroomt hard naar binnen bij Shell”, stelt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Met de aanhoudende opmars van de koers is de weging van Shell in de AEX opgelopen naar 16,2%. „De status van Shell in de AEX is veranderd van sleepkabel naar grote steun,” benadrukt analist Corné van Zeijl (Actiam).

Bekijk ook: Licht op beurs komt terug aan einde van duister kwartaal

KPN steeg met een eveneens fraaie 14,8%. Het telecomconcern dat via abonnementen jaarlijks een vaste stroom aan inkomsten binnenkrijgt, wordt gezien als een defensief aandeel in onrustige geopolitieke tijden. Daarnaast plukt de telecomsector ook de vruchten van zijn status als betrouwbare dividendbetaler.

Aegon won 9%. Naast de sterk oplopende rente die de verzekeraar in de kaart speelt, viel het bedrijf ook in de smaak vanwege de recente aankondiging van het opstarten van een aandelenopkoopprogramma en het vervroegd aflossen van schuld na het afstoten van de activiteiten in Hongarije.

Verliezers

Techfondsen daarentegen kregen na het prachtige afgelopen beursjaar een slecht kwartaal te verwerken. Just Eat Takeaway ging 36,3% onderuit. Vermeende interesse vanuit private equity en goed ontvangen resultaten van branchegenoten hielpen het maaltijdenbezorgbedrijf in de laatste weken nog enigszins uit het slop. „Met het opheffen van de coronarestricties en het weer volledig opengaan van de horeca is de animo om in maaltijdbezorgers te stappen sterk verminderd,” meent Van Zeijl. „Na een fors afkomen van een aandeel hoort ook het opduiken van overnamegeruchten erbij.”

Beleggers in techinvesteerder Prosus beleefden een achtbaanrit met per saldo een beroerde min van 32,7%. De uitverkoop had voornamelijk te maken met het sombere tij bij het Chinese internetbedrijf Tencent waar het een groot belang in heeft. Daarnaast zorgde de oplopende rente eveneens voor forse verkoopdruk in de techsector. Versteeg ziet het vooral bij de chipsector het nog zonnig in. „Naast de aanhoudende grote vraag vanuit de pc- en telefoniemarkt nemen de aanvragen voor chips bij de auto-industrie ook steeds meer toe.”

ING verloor 22,6%. De blootstelling van het bankconcern aan Rusland dat zware westerse sancties kreeg opgelegd vanwege de invasie in Oekraïne, bracht een golf aan verkooporders op gang. Ook zijn er zorgen bij beleggers dat een verslechtering van het economische klimaat impact gaat krijgen op de prestaties van ING. Met de sterk oplopende rente heeft het financiële bedrijf de koersval iets dragelijker gemaakt.