Cryptoplatform Binance stopt in ons land, verwijst honderdduizenden klanten naar Coinmerce

Die afspraak hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt. De Binance-klanten hoeven de overstap niet te maken, het is een keuze. Het bedrijf zal op zijn site wel alle klanten aanbevelen naar Coinmerce te verhuizen. Die overgang zal komende weken zijn beslag krijgen en „potentieel honderdduizenden klanten opleveren”, aldus ceo Jaap de Bruijn van Coinmerce, dat zelf ’meer dan honderdduizend klanten’ zegt te hebben. Verdere details geven de bedrijven momenteel niet.

Bij recente sluitingen van andere platforms kozen klanten grotendeels de voorgestelde partij. Op 23 juni meldde platform Litebit na tien jaar te sluiten. Het suggereerde klanten naar Bitvavo over te stappen.

Op 18 juni 2022 kreeg Binance een boete van €3,3 miljoen. Het bood zonder de wettelijk vereiste registratie cryptodiensten in Nederland aan, oordeelde De Nederlandsche Bank (DNB). Binance zei sindsdien met DNB tot afspraken te willen komen, maar zover is het niet gekomen.

Verkoopdruk

Half juni dit jaar meldde Binance zich daarom uit de Nederlandse markt terug te trekken. Nederlandse klanten konden vanaf 23 juni nog een maand handelen op zijn platform. Daarna mogen ze alleen tegoeden opnemen. Dat leidt tot verkoopdruk bij cryptobezitters, die onder tijdsdruk van hun munten proberen af te komen. Doorgaans krijgen zij dan lagere prijzen. Een aantal klanten is vanaf 23 juni vertrokken bij Binance richting andere platforms.

Binance zegt nu de overstap van al zijn klanten naar deze concurrent te adviseren „omdat ze een veilig platform hebben”, en omdat klanten in „een vertrouwde omgeving” blijven aan- en verkopen.

Coinmerce, in 2017 opgericht door de broers Luc en Nick Smits van Oyen, claimt nu al een van de grootste aanbieders te zijn. Het platform dat in 2020 een registratie van De Nederlandsche Bank kreeg, biedt ruim driehonderd cryptomunten aan.

Met de klanten van marktleider Binance zou het die positie verstevigen. Binance heeft wereldwijd bij de huidige marktomstandigheden een handelsvolume van zo’n €10 miljard per dag.

Sponsor wielerploeg

Coinmerce, dat in twaalf Europese landen klanten heeft, laat zich al enige tijd versterkt in Nederland gelden. In april werd het platform sponsor van Team Jumbo-Visma, voor de wieler- en de schaatsploeg. Het platform keert een deel van het sponsorbedrag uit in bitcoins.

Vanaf 17 juli mag Binance geen diensten aanbieden aan Nederlandse klanten. Het platform Amdax, dat als eerste een DNB-registratie kreeg in Nederland, hengelt al dagen via advertenties naar klanten van Binance. Bitvavo lokte klanten met een bonus van een rentepercentage dat kan oplopen tot een bedrag van €500. Coinmerce zegt dat de Binance-klanten met een enkele druk op de knop gratis over kunnen stappen op zijn platform. Binnenkort krijgen zij een mail met het aanbod om naar Coinmerce over te stappen.

In heel Nederland zouden volgens onderzoeken bijna twee miljoen particulieren beleggen in cryptomunten.

De cryptomarkt stortte vorig jaar in door fraude bij FTX in de Verenigde Staten, een van de marktleiders. Miljarden dollars van klanten bleken verdwenen, het was deels belegd of uitgegeven aan aankopen voor oprichter Sam Bankman-Fried. Zoiets kan niet bij Coinmerce, aldus Nick Smits van Oyen.

Digitale portemonnee

Bij het platform gevestigd op Schiphol-Rijk wordt het ’absolute merendeel’ van alle tegoeden standaard bewaard in aparte ’cold wallets’, digitale portemonnees die zijn losgekoppeld van het netwerk. Crypto’s van klanten die bij Coinmerce gestort zijn, staan in een beveiligde digitale portemonnee van het platform. Gaat Coinmerce onderuit, dan worden de klantentegoeden vergoed, aldus Nick Smits van Oyen. „Het platform voldoet aan alle Nederlandse wet- en regelgeving.”

De markt verliest zo aanbieders, maar is in Nederland rustiger geworden, claimt de mede-oprichter. „Het klopt dat het cryptolandschap in Nederland versmalt. Je ziet dat waar de internationale crytobeurzen onrustig blijven door acties van de Amerikaanse toezichthouder SEC, in Europa de markt met regelgeving nu heel stabiel is omdat toezichtsregels van Micar voor een groot gedeelte duidelijkheid hebben gegeven”, aldus Smits van Oyen.

