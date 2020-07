Prijzen omhoog: ’20% meer kwijt bij de chinees’

Lezers merken wel dat boodschappen wat duurder zijn geworden, maar het effect is maar beperkt. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Hoewel hier en daar best een coronatoeslagje wordt gerekend, is het niet zo dat het leven veel duurder is geworden door de pandemie. De algemene prijsstijging ten opzichte van een jaar geleden is met 1,6% vrij laag.