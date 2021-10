Prijs van €100.000 voor apparaat dat levensduur van batterijen verlengt

Premium Financieel

Internet 2.0 rammelt aan de virtuele poort

In de science fiction roman Snow Crash van Neal Stephenson uit 1992 plugt pizzabezorger en hacker Hiro Protagonist in op een virtuele wereld waarin hij heldendaden verricht. De naam van deze virtuele realiteit, de ’metaverse’ is nu in de echte wereld de naam voor een verzameling aan elkaar gekoppeld...