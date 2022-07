Offshore windparken stuwen Fugro’s orderboek, sleept nieuwe financiering binnen

De winstgevendheid verbeterde afgelopen halfjaar tot ruim €29 miljoen, tegen €17,2 miljoen een jaar eerder. „Al hebben we wel last van de hoge inflatie en de druk op aanvoer van producten en diensten, vooral in de marine business”, zegt ceo Mark Heine. Het bedrijfsresultaat schurkt inmiddels tegen de €100 miljoen aan.

Voor heel 2022 voorziet hij een stijging van de omzet, „in al onze markten: energie, infrastructuur en water.” Het orderboek telt opdrachten voor €1,1 miljard, vorig jaar kwam Fugro in dezelfde zes maanden niet verder dan €863 miljoen.

Het in 1962 opgerichte concern heeft afgelopen maanden een herfinanciering tegen lagere rentes geregeld. Daarbij is een uitgifte van 10% aan gewone aandelen gedaan. Het bedrijf uit Leidschendam kan met deze herfinanciering, aangekondigd in het eerste kwartaal, een zogeheten put-optie die in november dit jaar afloopt op €100 miljoen aan leningen inlossen.

’Gunstige voorwaarden’

Daarbij hebben de banken met de grote aandeelhouders als ondersteuning een doorlopende kredietfaciliteit van €200 miljoen geregeld voor drie jaar, naast een lening van € 200 miljoen voor drie jaar, gekoppeld aan duurzame doelstellingen. Daarmee wordt de bestaande doorlopende kredietfaciliteit van €250 miljoen en een lening van €188 miljoen vervangen, zegt Heine. „De voorwaarden zijn voor ons zeer gunstig. De financiering versterkt onze balans en geeft ons de flexibiliteit om in alle markten te kunnen doorgroeien. In alle regio’s waar we actief zijn, breiden we snel uit.”

Fugro profiteert volgens Heine van de enorme vraag naar bodemonderzoek vanwege de aanhoudende zeespiegelstijging, de behoefte aan offshore windparken en toenemende effecten van het veranderende klimaat voor bebouwde omgevingen.

Met de enorme groei, de herfinanciering en uitbreiding van personeel denkt Heine dat zijn doelstelling voor komende jaren van 8 tot 12% ebitmarge „heel goed haalbaar is.”

Voldoende werving

„Aandachtspunt blijft dat we gecontroleerd groeien, dat staat bovenaan onze prioriteiten: dat je het aan kan in een periode waarin veel vraag is naar onze diensten. Ook omdat het energievraagstuk aan de orde van de dag is.”

Het personeelstekort bij Fugro blijft beperkt. „Wij zijn wel in staat gebleken om mensen aan te trekken, vanwege de duidelijke richting van de strategie, het bijdragen aan een veilige en leefbare wereld. Dat spreekt mensen aan”, aldus Heine.