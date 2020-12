Gebeurt dít in 2021? ’Amazon zoekt heil in Cyprus’

Jeff Bezos, topman bij Amazon. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Een EU-kernland als Frankrijk dat in financiële nood komt en steun moet zoeken bij Duitsland als reddingsboei of online retailreus Amazon dat met zijn Europese hoofdkantoor belastingparadijs Cyprus binnentrekt. Dat zijn zomaar twee voorspellingen die volgens Saxo Bank in 2021 onverwachts op kunnen duiken voor beleggers.