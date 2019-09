Vanmiddag nieuwe stakingsronde KLM

KLM en de bonden liggen al maanden in de clinch over een nieuwe cao. FNV zet in op een loonsverhoging van 4 procent per jaar, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. KLM heeft de bonden een nieuw loonbod gestuurd met een loonsverhoging van 7 procent bij een cao-looptijd van 2 jaar en 9 maanden. Ook ligt er een alternatief op tafel met een loonsverhoging van 8,5 procent, maar met aanpassing van de winstdelingsregeling.

KLM adviseert passagiers de informatie op de KLM-website en in de KLM-app goed in de gaten te houden. De luchtvaartmaatschappij noemt de nieuwe werkonderbreking „onbegrijpelijk en onnodig.” De staking kost KLM volgens een woordvoerder „tientallen miljoenen euro’s per dag.”