Sunweb-oprichter investeert €5 miljoen in Vakanties.nl

Vakanties.nl bundelt aanbiedingen voor overnachtingen, huurauto’s en vluchten. Het aanbod wordt voor elke bezoeker gepersonaliseerd door middel van machine learning. De investering wordt gebruikt om een non-lineaire chatbot te ontwikkelen.

Joost Romeijn: „Men vraagt me wel eens wat Vakanties.nl onderscheidt. Uniek is dat het bedrijf gebouwd is op het optimaal gebruikmaken van data. Door die sterke focus op data, is het personaliseren van aanbiedingen makkelijker schaalbaar dan bij de concurrentie.”

Directeur en medeoprichter Eyck voegt eraan toe dat het de ambitie is om aan de hand van een geautomatiseerd gesprek of dankzij gedragsdata, reizigers uiteindelijk drie tot vijf passende opties te presenteren. „Als een echt online reisbureau. Een beetje zoals Netflix dus, maar dan voor vakanties.”

Afgelopen jaar groeide Vakanties.nl van één naar tien miljoen euro omzet.