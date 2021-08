Flink meer aanvragen voor aflossingsvrije hypotheek

Dat komt volgens adviesketens voor hypotheken onder meer door de toename van het aantal oversluitingen waarbij consumenten hun bestaande aflossingsvrije hypotheek overzetten. Ook verhogen klanten hun hypotheek voor bijvoorbeeld een verbouwing.

Een aflossingsvrije hypotheek is een vorm waarbij de klant tot de einddatum alleen rente betaalt. Daardoor zijn de maandlasten een stuk lager. Omdat er niet wordt afgelost, moet het geleende bedrag op de einddatum in één keer worden betaald. Met een aflossingsvrije hypotheek kan over het algemeen niet meer worden geleend dan bij een hypotheek waarbij wel wordt afgelost.

Geen recht op aftrek

Eigenaren die hun hypotheek verhogen met een aflossingsvrije hypotheek hebben geen recht meer op belastingaftrek. Dat was voor 2013 wel zo. Alle huiseigenaren die voor het eind van dat jaar een aflossingsvrije hypotheek hadden, houden ook recht op hypotheekrenteaftrek. Maar nu de rente zo laag is, is ook het voordeel van het terugkrijgen van hypotheekrenteaftrek kleiner.

De aflossingsvrije hypotheek is de afgelopen jaren populairder geworden. In 2020 was 52% van de in totaal 541.000 hypotheekaanvragen voor een gedeelte aflossingsvrij. Dat percentage is dit jaar tot augustus 55%.

Blindstaren

Van Bruggen Adviesgroep stelt dat met name vijftigplussers zich blindstaren op lage maandlasten maar zich niet lijken te realiseren dat ze „aan het eind van de rit duurder uit zijn.” Daarbij wijst algemeen directeur Michiel Meijer er ook op dat het onzeker is wat er gaat gebeuren met de pensioeninkomens.

„Die groei van het aantal aflossingsvrije hypotheken komt vooral van veertigplussers die behoorlijk wat overwaarde op hun woning hebben”, zegt een woordvoerder van De Hypotheekshop. Het geld wordt vaak gebruikt voor een verbouwing.

Jonge huizenkopers

De Hypotheker ziet dat de populariteit van de aflossingsvrije hypotheken vooral onder jonge huizenkopers stijgt, op jaarbasis met ruim 13%. „Dit komt door de lage hypotheekrente en de almaar stijgende huizenprijzen”, zegt een woordvoerster.

De Hypotheekshop raadt vijftigplussers aan rekening te houden met hun inkomensontwikkeling op de lange termijn. „Ook is het belangrijk voor mensen om te beseffen dat ze veelal langer thuis moeten blijven wonen. Op termijn moeten ouderen aanpassingen doen aan hun huis, zoals het verplaatsen van de slaapkamer naar beneden of het installeren van een traplift.”