Amsterdam: Half appartement te koop voor drie ton

De vraagprijs? Maar liefst €279.000 tot €312.500 voor welgeteld 31 vierkante meter.

Dat meldt het lokale Amsterdamse nieuwsmedium De Westkrant, dat huizenadvertentiesite Funda goed in de gaten heeft gehouden. De appartementjes liggen in de Kortenaerstraat, in de populaire wijk De Baarsjes in Amsterdam-West.

Volgens De Westkrant komen hiermee in de hoofdstad de halve woningen terug. Vroeger werden regelmatig halve woningen verhuurd, omdat mensen geen heel appartement konden betalen. De woningen hebben wel een eigen open keuken, een aparte slaapkamer en energielabel A.

Starters

’Perfect voor starters’ staat bij de Funda-advertentie voor de acht te koop staande appartementen in de Kortenaerstraat.

Dat moet dan wel een starter zijn met een goed salaris, want voor de vraagprijs van maar liefst €279.000 voor het goedkoopste appartement van de acht moet zo’n €58.000 bruto op jaarbasis worden verdiend, oftewel ruim anderhalf keer modaal.

Dat is als de starter geen studieschuld of andere betalingsverplichtingen heeft. Of de starter moet natuurlijk willen samenwonen op 31 vierkante meter.

Erfpacht

De bovenste appartementen hebben een dakterras en moeten ruim drie ton kosten. Bovendien moet er volgens de advertentie op Funda jaarlijks nog circa €1000 aan erfpacht worden afgetikt per appartement.

De woningen aan de Kortenaerstraat in tweeën delen was een slimme zet, schrijft De Westkrant. Een vergelijkbaar heel appartement in dezelfde Chassébuurt van 67 vierkante meter staat momenteel te koop met een vraagprijs van €450.000.