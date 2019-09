Donald Trump blij met inmenging Elliott bij AT&T

Een uitverkoop van onderdelen zou een centrale rol moeten krijgen binnen de nieuwe strategie van de telecomreus, aldus Elliott in een brief. Zo zou AT&T onder meer televisieaanbieder DirecTV, de Mexicaanse tak waar draadloze producten onder vallen en onderdelen van de vaste telefoniedivisie in de etalage moeten zetten.

Daarnaast moet het bedrijf werk maken van een beter beleid rondom uitgaves en investeringen, aanscherping van toezichtprocessen en het stellen van strategische prioriteiten. Ook zou de telecomgigant kosten moeten verlagen, waarbij Elliott streeft naar zo’n vijf miljard dollar.

Als AT&T deze maatregelen neemt, zal het bedrijf eind 2021 een prijs per aandeel van 60 dollar bereiken, een opslag van meer dan 50 procent vergeleken met het huidige koersniveau, rekende de investeerder voor.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is CNN zeer verlieslatend door slechte kijkcijfers. Hij noemt de inmenging van Elliott bij AT&T ’geweldig nieuws’.