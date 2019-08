Esperite vindt oplossing voor Cryo-Save

Ook neemt Myrisoph de verantwoordelijkheid over voor de marketing en verkoop van het merk, evenals de opslag van alle tot nu toe opgeslagen monsters, zodat klanten bediend kunnen blijven worden. Myrisoph-voorzitter Hassan Alhassani spreekt daarbij van een acquisitie van de wereldwijde activiteiten van Cryo-Save. Over de deal zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Esperite probeerde het onderdeel Cryo-Save eerder dit jaar nog te verkopen aan een Poolse branchegenoot. Het boekenonderzoek nam veel tijd in beslag. Polski Bank Komórek Macierzystych trok zich later volledig terug uit die deal, omdat de commissarissen van die onderneming zich er niet in konden vinden.