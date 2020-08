Steun voor versobering uitvaartpolis Yarden

Dat blijkt uit een recente uitspraak. Een gezin van vader, moeder en twee zonen, allen verzekerd bij Yarden, had de zaak aangespannen. Zij vonden de eenzijdige wijziging van hun naturapolis in strijd met de voorwaarden.

Uitzonderlijk

Toch heeft de verzekeraar in de voorwaarden opgenomen dat zij eenzijdig de voorwaarden mag wijzigen, in uitzonderlijke gevallen. Het Kifid boog zich over de vraag of aan die voorwaarde was voldaan.

Daarvan was volgens het Kifid inderdaad sprake. Door het verzekerde bedrag te maximeren, kon Yarden erger, een faillissement, voorkomen. De verzekeraar had namelijk te weinig financiële buffers voor alle polissen en verkeerde al enige tijd in zwaar weer.

Met een faillissement van de verzekeraar zouden consumenten nog veel slechter af zijn, betoogt het Kifid. Yarden werd uiteindelijk overgenomen door Dela.

Kist tot cake

Voor de verzekerden is dit een bittere pil. Waar zij voorheen ’van kist tot cake’ de kosten vergoed kregen, moeten zij nu de kosten boven €3200 zelf betalen, of zich bijverzekeren. Een uitvaart of crematie kost al snel meer dan dat bedrag.

Met de uitspraak van het Kifid is de kous nog niet af voor Yarden. Een groep polishouders, verenigd in Sociaal Verhaal, sleept de verzekeraar voor de rechter. Ook de Consumentenbond verzet zich tegen het beleid van Yarden.