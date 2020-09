Gratis loopbaanadviestraject van de overheid zit vol

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bood sinds augustus gratis kortdurende trajecten bij loopbaanadviseurs aan. Liefst 22.000 mensen schreven zich binnen de eerste maand in, en daarmee is het maximum bereikt. Zij gaan dit najaar een adviestraject in.

„De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen”, zegt minister Koolmees. „Maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn.” Koolmees stelt extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar.

NL Leert Door is in totaal €50 miljoen groot, er worden ook opleidingen en cursussen voor werkenden en werkzoekenden mee betaald.