Tekort aan jeugdzorgers steeds nijpender

Steeds minder mensen willen in de jeugdzorg werken. Ⓒ Hollandse Hoogte / Roos Koole Fotografie

Amsterdam - Steeds minder mensen willen in de jeugdzorg werken. Stroomden een jaar geleden nog bijna 5,3 duizend nieuwe werknemers in in het eerste kwartaal, in de eerste drie maanden van 2020 waren dat er minder dan 3,7 duizend. Dat is een afname van ruim 30 procent.