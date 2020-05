G7-top afgeblazen

Dat heeft de Amerikaanse president zaterdagavond laten weten. Trump zei bijvoorbeeld ook Rusland, Australië, Zuid-Korea en India uit te willen nodigen.

Washington was de gastheer van de komende, op 10 juni geplande vergaderronde, waarvoor de Duitse bondskanselier Merkel al had afgezegd in verband met de coronacrisis.

Aanvankelijk wilde Trump de top toch wilde laten doorgaan.

De samenstelling van de G7 (De VS, Canada, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan en de Europese Unie) is volgens Trump overigens achterhaald, een argument dat internationaal vaker gehoord is.

Washington wil de bijeenkomst in de tweede helft van september opnieuw inplannen.