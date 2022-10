Nieuwe advocaat staat teruggetreden Jumbo-baas Frits van Eerd bij in witwaszaak

Eerder berichtte het FD hierover. Advocaat Hendrik- Jan Biemond van Allen & Overy is nu vervangen door Robbert Jonk van advocatenkantoor Cleerdin & Hamer dat vestigingen heeft in Amsterdam, Rotterdam en Almere.

„In eerste instantie heeft Frits van Eerd Allen & Overy ingeschakeld, omdat dit de huisadvocaat is van Jumbo”, reageert de woordvoerder van het supermarktbedrijf. „Toen hij is vrijgelaten is een nieuwe situatie ontstaan en hebben wij met Frits en de advocaat overlegd. Daarbij hebben we nadrukkelijk gekeken naar de onafhankelijkheid in de juridische ondersteuning en de eventuele kans op tegengestelde belangen in de toekomst, omdat de privépersoon Frits van Eerd mogelijk een ander belang kan krijgen dan Jumbo.”

Scheiden

De advocaatwissel is dus gedaan om de privépersoon Frits van Eerd in deze strafzaak volledig af te scheiden van het bedrijf en de belangen van Jumbo Food Groep, waarvan Frits van Eerd mede-eigenaar is. „Omdat Allen & Overy heel veel verschillend werk voor Jumbo doet, was het voor Frits gemakkelijker om een eigen advocaat te nemen”, zegt de woordvoerder, die tevens aangeeft dat hierover geen verklaring op de website van het supermarktbedrijf zal volgen.

Bekijk ook: Ton van Veen vervangt Frits van Eerd tijdelijk in top van Jumbo

Dinsdag maakte Jumbo bekend dat voormalig financieel directeur Ton van Veen het directieteam van Jumbo zal gaan leiden, zolang Frits van Eerd afwezig is. Omdat Van Veen nog maar sinds begin dit jaar was toegetreden tot de Raad van Commissarissen na jarenlang (sinds 2004) in de directie te hebben gezeten, is de verwachting dat Jumbo er mogelijk van uitgaat dat Frits van Eerd op niet al te lange termijn terugkeert aan het roer van het supermarktbedrijf.