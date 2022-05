Young Captain worden is ook niet alles!

Bestuursvoorzitters en directieleden uit uiteenlopende sectoren kwamen in Amsterdam naar het Rijksmuseum, om de nieuwe generatie in hun eigen gelederen te verwelkomen. „In mijn tijd lette de jury vooral op bedrijfsresultaat en aandeelhouderswaarde”, zei staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) tegen Simanora, financieel directielid bij farmaceut Novartis/Sandoz. „Nu draait het meer om wat voor persoon je bent.”

Voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum: Sandoz-directuer René van Doorn (l.) met zijn kandidaat Adri Simamora en Nyenrode-prof. Désirée van Gorp. Ⓒ De Telegraaf

De vraag wat er in deze tijd eigenlijk van leiders in het bedrijfsleven wordt verwacht, stelde presentatrice Diana Matroos ook aan jury-voorzitter en SHV-bestuurslid Eelco Hoekstra. „Moreel leiderschap, daar draait het om”, reageerde hij nadat hij had benoemd hoe de wereldpolitiek en de economie laatste tijd volledig op z’n kop zijn gezet. Des te belangrijker, zo viel rond de dinertafels in de volledig beschilderde Voorhal van het Rijksmuseum te horen, dat een bestuurder een helder purpose (doel) heeft.

„Ook wij koersen op onzekerheid”, bekende de staatssecretaris over de overheid. „Toch hebben wij geen purpose. Wij werken met een coalitieakkoord!” Een ontspannen lachsalvo rolde over de ingelegde vloer en langs de gigantische glas-in-lood ramen.

Eelco Hoekstra (l.), David Knibbe (m.) en Marjan Rintel. Ⓒ Gerben Pul

NS-directielid Ivo Steffens (39), winnaar van de Young Captain Award 2021, citeerde Albert Einstein: „Probeer niet succesvol te zijn maar probeer van waarde te zijn.” En meteen gaf hij een eigen, concrete invulling aan moreel leiderschap. Door de toenemende mate waarin we worden gestuurd door de techniek is in zijn ogen een nieuw leiderschap nodig: „Wij zijn leiders van een steeds machtiger wapen. Wie houdt het vast? Wie richt het? We moeten mensen zien te vinden om uitdagingen het hoofd te bieden, waarvan we de uitkomst niet weten.”

Koen Becking, als rector en bestuursvoorzitter van Nyenrode partner van de Young Captain Award, met Annemarie Jorna, Young Captain 2020 en inmiddels bestuurslid bij meelbedrijf Royal Koopmans. Ⓒ Gerben Pul

NS-topvrouw Marjan Rintel keek trots toe hoe haar kandidaat de zaal om zijn vinger wond. Zij begint op 1 juli als hoogste baas bij KLM en op de vraag of zij dan aanblijft als jurylid, reageerde ze: „Waarom niet? Jong talent blijft heel belangrijk!”

Aan de jurybesprekingen over de NS-kandidaat deed Rintel overigens niet mee. Zij zat aan tafel naast David Knibbe, topman van Nationale Nederlanden, die enthousiast sprak over de Alliance of CEO Climate Leaders: „Op het World Economic Forum in Davos komen we bij elkaar. In deze groep bespreken we de duurzaamheid van onze investeringen. Dat gaat om duizenden miljarden euro’s. Als bijvoorbeeld blijkt dat een bedrijf waarin wij investeren niet duurzaam genoeg opereert, dan gaan we het gesprek aan.”

Karlijn van den Berg, van ABN Amro met haar kandidaat Genviève Ho Sam Sooi.

Knibbe was kandidaat voor de prijs in 2009 en ook hij werd het niet, net als de derde finalist: Geneviève Ho Sam Sooi (40), uit het topmanagement van ABN Amro. „Je moet er toch niet aan denken dat je gewonnen had!”, hield hij haar voor. „Van die winnaars komt niets terecht!”