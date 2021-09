Hoogleraar pensioenrecht dient bij EU klacht in tegen Nederland

Dat meldt onderzoeksplatform Follow The Money. Volgens Van Meerten is er bij zo’n verplichting aan een bedrijfstakpensioenfonds zoals bijvoorbeeld het ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn sprake van directe discriminatie naar nationaliteit. Ons land pleegt volgens hem daarmee inbreuk op Europees recht.

Met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel waarbij deelnemers een individueel pensioenpot krijgen, blijft die verplichte deelname blijft die verplichting aan een bedrijfstakpensioenfonds gelden. Een leraar of verpleegkundige kan dus niet zelf beslissen om bij het ABP of Pensioenfonds Zorg en Welzijn te vertrekken en naar een ander pensioenfonds over te stappen.

Die mogelijk wordt steeds actueler, gezien het gemor onder deelnemers over hun pensioenfonds vanwege beleggingen in bijvoorbeeld fossiele brandstoffen of wapens. Voor het kabinet - en de pensioenfondsen - blijft die verplichting essentieel om het principe van solidariteit bij het gezamenlijk opbouwen van pensioen overeind te houden. „Maar dat kun je ook bereiken met verplicht sparen voor je pensioen”, licht Van Meerten toe aan DFT.

Volgens Van Meerten zouden bedrijfstakpensioenfondsen zijn klacht juist moeten toejuichen. „Dan weten we precies of die verplichting volgens Europees recht wel is toegestaan. We hebben het over bijna €2000 miljard dat straks in het nieuwe pensioenstelsel ondergebracht moet worden. Dan wil je er toch zeker van zijn dat Nederland straks niet wordt teruggefloten door de EU.”

Van Meerten verwacht dat de Europese Commissie over een half jaar uitsluitsel zal geven over zijn klacht.