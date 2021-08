Boskalis: ’Hogere dijken nodig tegen overstroming’

Financieel

Just Eat Takeaway wordt verwijderd uit FTSE 100-beursindex

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway wordt verwijderd uit de toonaangevende FTSE 100-index van de Londense beurs. Samensteller FTSE Russell heeft besloten dat het bedrijf Nederlands is en niet Brits en daarom komt het niet in aanmerking om in de graadmeter te blijven.