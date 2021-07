Financieel

Facebook verdubbelt winst, voorzichtig met prognose

Facebook heeft in het tweede kwartaal de omzet met ruim de helft weten op te voeren ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De winst verdubbelde in dezelfde periode. Het socialmediabedrijf kon veel hogere prijzen in rekening brengen bij adverteerders die via het platform reclame maken.