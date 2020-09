Zure smaak bij Apple met dip onder $2000 miljard

In augustus leek er nog geen vuiltje aan de lucht te zijn voor de beursprestaties van Apple. Halverwege vorige maand tikte het Amerikaanse techbedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis nog een beurswaarde van $2 biljoen aan. Na de splitsing van het aandeel eind augustus werd een dag later zelf nog een record neergezet van $134.

Vanaf september is flink de klad gekomen in de opmars van Apple. De hoogtevrees bij beleggers in techsector gaf de aanzet tot een golf aan winstnemingen. Het aandeel Apple zag daardoor in drie weken tijd de beurswaarde terugvallen naar $182 miljard.

Het traditionele Apple-evenement deze maand kon eveneens de kopersinteresse niet aanwakkeren. De uitstel van de nieuwe iPhone zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. Door de coronacrisis is is het testproces flink vertraagd, waardoor de smartphone later op de markt zal komen.

Toch is er voor beleggers in Apple bepaald geen reden tot klagen. Na het dieptepunt in maart behoort het aandeel dit jaar nog steeds tot de best presterende Amerikaanse fondsen. Vooral de sterke resultaten over het tweede kwartaal door de grote stijging van de onlineverkopen en de forse toename van de diensten gaven de aanzet tot een ongekende rally.