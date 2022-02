’Persoonlijk contact moet terug bij banken die tuk zijn op internet’

De 78-jarige voormalige arts Carlos San Juan heeft als titel gekozen „Ik ben oud maar niet gek”. Hij vindt dat de banken meer diensten van persoon tot persoon moeten bieden voor onder anderen ouderen die moeite hebben met internettransacties.

Sluiten van kantoren

Hij stelt dat het urgent is dat de banken snel ophouden met het sluiten van kantoren en het beperken van de tijd waarin medewerkers persoonlijk klanten helpen. Hij staat als oudere niet alleen in Spanje volgens het dagblad El País. Dat berichtte dat ongeveer een derde van de bevolking zich beperkt in zijn handelen voelt door de verplichting zaken via internet te regelen.