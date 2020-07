Roestvrijstaalbedrijf Aperam voelt gevolgen coronacrisis

Het bedrijf had al gewaarschuwd voor een lagere winstgevendheid. Aperam had te kampen met het stilleggen van fabrieken en een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie door de virusuitbraak.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op €49 miljoen tegen €70 miljoen in het eerste kwartaal. De omzet bedroeg €818 miljoen tegen €1,05 miljard in de eerste drie maanden. De verschepingen van roestvrijstaal daalden met 14% op kwartaalbasis tot 376.000 ton.

"Meer tegenwind voor Aperam"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„Topman Timoteo di Maulo wond er geen doekjes om: het derde kwartaal wordt net zo uitdagend als het tweede kwartaal. Zijn recente waarschuwing voor een lagere winst kwam woensdaag ruim uit. Resultaten lagen deels onder de consensus van analisten. De ebitda viel na sterke kostenbesparingen mee: €49 miljoen bij €42 miljoen verwachting en €70 miljoen in het eerste kwartaal. De nettowinst ligt met €20 miljoen onder een gepeilde verwachting van €90 miljoen netto, de winst per aandeel van €0,27 stelde teleur. Los van het coronavirus, meldt di Maulo als bedreiging opnieuw een overvloed aan goedkoop staal. Wederom tegenwind.”

Aperam gaf aan voor het derde kwartaal op een vergelijkbaar resultaat te rekenen als in het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf begint de vraag aan te trekken, maar ligt die nog altijd flink onder het normale niveau. Om de crisis het hoofd te bieden wordt door het bedrijf in de kosten gesneden.

Over het eerste halfjaar is de omzet duidelijk teruggelopen afgezet tegen dezelfde periode vorig jaar: €1,87 miljard versus €2,27 miljard. De kwartaalwinst per aandeel daalde tot €0,27, tegen €0,69 een jaar eerder in hetzelfde kwartaal.

