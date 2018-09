Frans tekort eindelijk onder 3%

Het tekort kwam uit op 2,6 procent van het Franse bruto binnenlands product (bbp), wat neerkomt op een bedrag van 59,3 miljard euro. De overheid had eigenlijk gemikt op een min van 2,9 procent. De Franse staat wist vooral te profiteren van hogere belastinginkomsten door de economische vooruitgang. In 2016 bedroeg het tekort nog 3,4 procent.

Opsteker

Het cijfer is een opsteker voor de Franse president Emmanuel Macron die heeft gezegd dat zijn land aan de Europese normen moet voldoen om zo de financiële geloofwaardigheid van Frankrijk binnen de Europese Unie te herstellen.

Overigens voldoet de schuld van Frankrijk nog lang niet aan de Europese norm van maximaal 60 procent van het bbp. De Franse staatsschuld was vorig jaar 97 procent van het bbp.

Hogere groei

Het statistiekbureau kwam maandag ook met een nieuwe raming over de groei van de Franse economie in het vierde kwartaal van 2017. De groei werd opwaarts herzien tot 0,7 procent op kwartaalbasis, van een eerder gemelde 0,6 procent. Over heel 2017 ging de Franse economie met 2 procent vooruit, tegen een groei met 1,1 procent in 2016.