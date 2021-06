Booking.com betaalt coronamiljoenen terug

Booking kwam vorige week in het nieuws omdat het ondanks de overheidssteun drie leden van de raad van bestuur in totaal €28 miljoen betaalt. Dat leverde een flinke storm op in politiek Den Haag.

Kamerleden eisten dat minister Koolmees (Sociale Zaken) de steun, bedoeld om de omzetklap door de coronamaatregelen op te vangen, terug te vragen. Dat bleek juridisch niet mogelijk, maar nu storten de Amerikanen het geld dus uit eigen beweging terug.

„We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp”, zegt het bedrijf in een verklaring. „De vraag of we de NOW-subsidie zouden terugbetalen heeft altijd op tafel gelegen, maar was voor Booking.com een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen.”