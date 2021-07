Sterkste winstgroei staalreus ArcelorMittal sinds 2008

Het rekent nu op een groei tot 8,5% in staal op jaarbasis, tegen begin 2021 nog hooguit 5,5% toename in volumes.

De eerstekwartaalwinst bedroeg $2,28 miljard bij $253 miljoen verlies in 2020.

De totale omzet is in het donderdag gepubliceerde tweedekwartaaloverzicht $19,34 miljard geworden, afgezet tegen $16,19 miljard aan omzet over de eerste drie maanden dit jaar.

In reactie ging het aandeel in Amsterdam ruim 4% hoger van start op de beurs. Thyssenkrupp noteert ruim 1% winst.

Het bedrijfsresultaat steeg in het kwartaal naar $5,05 miljard. Dat is met 55,8% toename op jaarbasis het beste sinds 2008.

In de eerste drie maanden van dit jaar was dat bedrijfsresultaat $3,24 miljard, en $707 miljoen in dezelfde periode vorig jaar met veel lockdowns vanwege het coronavirus.

Het concern kondigt donderdag bij de publicatie van zijn cijfers aan voor nog eens $2,2 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Dat komt deels uit de verkoop tegen $1,2 miljard van het onderdeel Cleveland Cliffs in de Verenigde Staten.

De top steekt daarnaast $10 miljard in de ombouw van zijn vervuilende installaties, die fors minder CO2 moeten gaan uitstoten. Dat is onvoldoende: er is een vergelijkbaar bedrag nodig vanuit overheden, aldus ArcelorMittal.

Hoge ijzerertsprijs

Het staalconcern keek de afgelopen maanden aan tegen een fors opgelopen prijs van ijzererts, nodig voor de productie van staal. Met 11,2 miljoen ton ijzererts verzwakte zijn uitstroom tegen die van het eerste kwartaal dit jaar en tegen dezelfde maanden vorig jaar.

De totale staalproductie was met 17,8 miljoen ton maar een fractie beter dan in het eerste kwartaal (17,6 miljoen ton). Maar verbeterde tegenover de 14,4 miljoen ton het jaar ervoor in hetzelfde kwartaal.

ArcelorMittal zoekt het naar eigen zeggen steeds minder in volume en meer in de marge die het aan klanten kan doorberekenen.

De marktleider in staal moest vorig jaar het Chinese Baowu Steel Group voor het eerst in negentien jaar met 115,29 miljoen aan geleverd staal even voor laten gaan. ArcelorMittal produceerde toen 78,46 miljoen ton aan metaal.

Gerold staal ArcelorMittal vindt meer aftrek nu klanten productie versnellen. Ⓒ ANP/HH

Het in 2001 met het Luxemburgse Arcelor gefuseerde concern boekte in het eerste kwartaal van 2021 al het beste in tien jaar tijd.

Arcelor noteerde in die drie maanden $16,9 miljard omzet, bij een bedrijfsresultaat van $3,2 miljard, bij $5,9 miljard aan netto-schuldenlast, een belangrijke graadmeter in de staalwereld, en $2,3 miljard aan netto-inkomsten. De nettoschuld daalde afgelopen maanden tot $5 miljard.

ArcelorMittal zag de koers op het Damrak dit jaar met 45% stijgen tot €28,28.

Meer ’groen’ staal

In het eerste kwartaal presenteerde chairman Lakshmi Mittal, die als grootaandeelaanhouder terugtrad om als ceo plaats te maken voor zijn zoon Aditya, de eerste ingrepen in de reductie van de CO2-uitstoot in zijn fabrieken in Frankrijk en Duitsland.

Een van de meest vervuilende sectoren zoekt het in ’groene’ staal, dat met veel minder steenkool en andere fossiele brandstoffen wordt gemaakt. Sommige fabrieken experimenteren met waterstof. ,,De vraag naar staal zal niet veranderen, wel het soort staal”, aldus ceo Aditya Mittal.

Adyitia Mittal claimt in zijn Spaanse productielijn in Sestao in 2025 ’s werelds eerste volledig koolstofvrije staalfabriek ter wereld te hebben gemaakt.

Grote aandeelhouders zoals pensioenfondsen drukken op de bestuurstop van ArcelorMittal om aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Donderdag meldde het concern bij de $10 miljard aan investeringen aangescherpte CO2-reductiedoelstellingen voor Europa van 35% afname in 2030. Dat doel was tot voor kort nog 30% reductie.

De hele groep zou binnen tien jaar dan 25% minder CO2 gaan uitstoten. „De meest ambitieuze doelstelling in de sector”, aldus Mittal.

Koopadviezen

Het zette in zijn poging tot schaalvergroting ook een samenwerking met Invitalia als bedrijf apart als Acciaierie d’Italia.

Analisten adviseren in doorsnee het aandeel ArcelorMittal te kopen. Er staan vijftien koopadviezen uit, twee op ’houden’ en drie afstoot-aanbevelingen.

De bewegingen in de staalmarkt worden in toenemende mate gedomineerd door de Aziatische producenten: van de tien grootste, komen er zeven uit China, met de Japanse oude grootmacht Nippon Steel nu als vijfde met 41,58 miljoen ton staal.