Column: Aarzelende aanpak corona verergert crisis

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) bestrijden de crisis niet op dezelfde wijze. Ⓒ ANP

Al vroeg in de coronacrisis maakte premier Mark Rutte duidelijk dat de veronderstelde tegenstelling tussen gezondheid en economie ’een schijntegenstelling’ is. Harde ingrepen waren nodig om het coronavirus terug te dringen én om grotere en langduriger schade aan de economie te voorkomen. In de afweging tussen gezondheid en economie was het dus niet ’of-of’, maar ’en-en’.