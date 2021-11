Verrassende overwinning Airbnb: servicekosten niet terug te claimen

Dat blijkt uit antwoorden van de Hoge Raad op vragen van het rechtbank Rotterdam. Die behandelt een zaak van het Amerikaanse bedrijf. Eerder had de kantonrechter in Amsterdam nog besloten dat het dubbel in rekening brengen van die bemiddelingskosten niet mocht. De rechtbank in Rotterdam neemt het oordeel van de Hoge Raad nu mee in het proces.

Teleurstellend

Afgelopen zomer stelde de advocaat-generaal nog in zijn advies aan de Hoge Raad dat consumenten die deze kosten terugeisen in hun recht staan. Verschillende claimclubs, waaronder Claimservice van de Consumentenbond, eisen terugbetaling van de bemiddelingskosten. Bij Claimservice hebben zich ruim 40.000 mensen gemeld, het gaat om gemiddeld zo’n €250 per klant. „De antwoorden van de Hoge Raad zijn een onverwachte en teleurstellende uitkomst”, reageert Joyce Donat van de Consumentenbond. „We gaan nu eerst deze antwoorden goed bestuderen.”

Verbod

Het verbod op dubbele bemiddelingskosten kwam er ooit om misstanden op de woningmarkt aan te pakken en geldt volgens de advocaat-generaal ook voor online bemiddelingsplatforms zoals Airbnb. Maar volgens de Hoge Raad moet dit verbod niet niet ruimer worden toegepast dan noodzakelijk. Daarom is het voor vakantieverhuur niet van toepassing. Het wachten is nu nu hoe de Rotterdamse rechtbank gaat oordelen.