'Eerste blik op hervormd Beter Bed'

Volgens KBC zijn deze ontwikkelingen in lijn met de eigen scenario's voor Beter Bed en wordt verwacht dat de winstgevendheid van de beddenverkoper zal verbeteren. De Belgische bank zei tevreden te zijn met het zakelijk momentum en de groei van marktaandeel in de Benelux.

De resterende onzekerheid bij de onderneming is volgens KBC nog altijd de afstoting van Matratzen Concord en voor welke waarde. Beter Bed denkt dat eind dit jaar het onderdeel wordt afgestoten. KBC handhaaft zijn hold-advies totdat hier meer duidelijkheid over is. Het koersdoel staat op 2,50 euro.

Het aandeel Beter Bed noteerde vrijdag omstreeks 09.25 uur een min van 7,6 procent op 1,87 euro.