Peperdure bh’s van Kardashians naar de beurs

Kendall Jenner Ⓒ AFP

BOLOGNA (ANP/BLOOMBERG) - La Perla, het luxe lingeriemerk dat onder meer de Amerikaanse realityfamilie Kardashian als fan heeft, krijgt een beursnotering in Parijs. La Perla is bekend van bh’s van 300 dollar per stuk en nachtjaponnen die voor 600 dollar over de toonbank gaan.