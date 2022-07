Dollar evenveel waard als euro

Vergeleken met de euro is de dollar in een jaar tijd ruim 16% meer waard geworden. De Amerikaanse munt won tegenover de meeste overige valuta’s ook stevig terrein.

Doordat de Fed de rente veel agressiever verhoogt dat de ECB en de meeste andere centrale banken, wordt het steeds aantrekkelijker om vermogen in dollars aan te houden. De Amerikaanse munt wordt voorts als een veilige haven gezien, ook al omdat de VS veel minder de gevolgen van de agressie van Rusland ondervindt dan de Europese Unie.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING geeft aan dat de dure dollar goed uitpakt voor Nederlandse exporten naar de VS, maar dat consumenten er vooral last van hebben. En dan niet alleen omdat een vakantie in de VS nu wel erg duur uitpakt. „We importeren meer inflatie, doordat veel grondstoffenprijzen in dollars noteren.”