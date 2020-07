Illegaal: spotgoedkope Netflix of Spotify via AliExpress

AliExpress, onderdeel van het Chinese megabedrijf Alibaba, zegt dat de aanbieders niet aan het platform gelieerd zijn. Toch wordt het volop aangeboden. Cybersecurity-expert Eddy Willems zegt tegen RTL Nieuws dat dit soort accounts al langer op het darkweb werden verhandeld, en nu dus ook openlijk. Mogelijk zijn het gehackte of gestolen profielen, waar dan nieuwe gebruikers aan worden toegevoegd.

Werkende link

Wie zo’n goedkoop abonnement koopt, krijgt een werkende link voor een familieaccount voor Spotify, of een e-mailadres en wachtwoord toegestuurd waarmee ingelogd kan worden op Netflix of Disney Plus. Er maken dan meerdere, onbekende anderen ook gebruik van het account.

Of het strafbaar is om zo’n account te kopen, is niet helemaal duidelijk. Als de account is gehackt of gestolen wel. Maar als iemand de vrije plekken in zijn of haar eigen familie-account verkoopt, is het legaal, zegt jurist Arnoud Engelfriet tegen RTL. Wel kunnen Spotify en Netflix het account opheffen als ze erachter komen, omdat het in strijd met hun voorwaarden is.