Wall Street sluit weer lager op handelsvrees

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 26.485,01 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,7 procent op 2932,05 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 1,3 procent tot 8004,07 punten.

Trump kondigde aan per 1 september importheffingen van 10 procent op 300 miljard dollar aan Chinese producten die nog niet belast waren in te stellen. China is van plan om tegenmaatregelen te nemen als de Verenigde Staten doorzetten met de nieuwe importtarieven. Beursgigant Apple leverde 2,1 procent in na een analistenrapport over de grote financiële impact van het handelsconflict op de techreus.

Hasbro

Ook speelgoedfabrikant Hasbro (bekend van onder meer Nerf-geweren en Transformers-poppetjes) en Barbie-maker Mattel hadden last van de dreigende nieuwe invoerheffingen. Speelgoed uit China werd vooralsnog juist ontzien in de handelsoorlog. Hasbro en Mattel zakten respectievelijk 1,2 en 3,3 procent.

Olie- en gasconcern ExxonMobil (min 1 procent) sloot zijn tweede kwartaal af met een lagere winst en omzet. De zwakkere gasprijzen en hogere investeringen in onder meer het olie- en gasrijke gebied Permian Basin speelden het bedrijf parten. Branchegenoot Chevron zag zijn omzet eveneens teruglopen maar zette een hoger resultaat in de boeken. Het aandeel sloot onveranderd.

Macro-economische publicaties

Verder verwerkten beleggers een aantal macro-economische publicaties, waaronder meest in het oog springend het maandelijkse banenrapport van de overheid. De Amerikaanse economie voegde in juli exclusief de landbouw 164.000 banen toe, min of meer conform de verwachtingen. Een maand eerder ging de Amerikaanse werkgelegenheid nog met een herziene 193.000 banen vooruit.

De euro was 1,1106 dollar waard, tegen 1,1111 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De olieprijzen veerden op na de forse dalingen van een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 55,28 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 61,30 dollar per vat.