AEX dempt verlies, IMCD en Kluwer profiteren

De AEX-index koerste rond 11 uur 1,6% lager bij 573,2 punten. De AMX-index noteerde -2% in de min bij 897,5 punten.

Het Nederlandse producentenvertrouwen bleek volgens het laatste cijfer van 3,7 over februari verrassend sterk, afgezet tegen de 2,5 van januari.

In heel Europa gingen beurzen fors terug. De Britse FTSE 100 zakte 1,7%, de Franse CAC-40 daalde 1,6%. De Duitse DAX raakte 1,8% kwijt. Chemiereus Bayer zakte 2,3%, maar meldde meevallers in de Amerikaanse schadeclaims vanwege zijn onkruidverdelger Roundup.

De schade van het coronavirus liep op. Het dodental steeg naar 2800, bij rond 82.000 besmettingen. In Europa vergrootte het aantal virusbesmettingen: voor het eerst zijn er meer nieuwe slachtoffers buiten dan in China. Verscheidene landen zetten hun noodplannen in werking.

President Trump meldde geen reden voor een uitbraak in de Verenigde Staten te zien. Analisten verweten de president financiële markten onvoldoende zekerheid te bieden.

Het kleine verlies op Wall Street - de S&P500-index verloor 0,4% en de Dow Jones 0,5% - zette wel het sentiment in de nacht.

Uit Azië kwamen daarop vooral verliezen binnen. De Japanse Nikkei verloor 2%, volgens analisten goeddeels toegeschreven aan onzekerheden over de impact van het coronavirus. De Hangseng-index daarentegen boekte lichte winst, net als de Chinese CSI 300-barometer.

De euro steeg 0,5% tot $1,093. Brentolie werd 1,9% goedkoper. Obligaties gingen omlaag. De Duitse bund verloor terrein op het bericht dat de regering de afbouw van schulden tijdelijk beperkt. Italiaanse obligaties bleven liggen. Bitcoin dobberde licht hoger bij $8822. Bloomberg meldt dat experts eind april een einde aan de epidemie zien.

Betalingsverwerker Adyen stelde beleggers bij de hoofdfondsen teleur: -4%. Het Nederlandse bedrijf meldden een forse stijging van de orders, omzet en nettoresultaat. Ook biotechbedrijf Galapagos ging vandaag op de verkooplijst: -5,4%.

Aalberts Industries (-7,7%) voldeed met zijn jaarresultaat wel aan de eigen verwachtingen, maar werd fors teruggezet door beleggers. ING noemt de jaarresultaten „licht zwakker” dan verwacht.

Financials hadden het weer zwaar. In zwaargewicht ING (-2%) werd met 2,1 miljoen stukken het meest gehandeld. Bij ABN Amro is volgens Handelsblatt een inval wegens dividendfraude geweest.

Brouwer Heineken daalde 2,1%. Concurrent AB InBev meldde dat minder verkopen vanwege het coronavirus.

Shell meldde een groot investeringsplan voor een waterstoffabriek in Nederland. Het verloor 2%, KPN 1,5%, ArcelorMittal 2,6% en Unilever raakte 1,6% kwijt.

Data-analysebedrijf Wolters Kluwer (+0,4%) kreeg na de sterke winstdag woensdag een adviesverhoging van JPMorgan, tot neutraal, bij een koersdoel van €70.

De Rotterdamse chemicaliënleverancier IMCD ontliep de verkoopdruk (+2%), ondanks hogere groei en een beter nettoresultaat.

Bij chiptoeleveranciers ASMI (-4,2%) in de Midkap keken beleggers naar een adviesverlaging voor ASM Pacific, dat eenn 21% lager koersdoel zou boeken vanwege „onzekerheid” in de Aziatische markt. Metalenleverancier AMG raakte op zwakke jaarresultaten en „nog niet eerder vertoonde prijsdruk” 1,3% beurswaarde kwijt.

Air France KLM verloor 5%. La Tribune meldt dat Air France 1510 banen zal schrappen.

Marketmaker Flow Traders steeg met 1,5%.

Bij de smallcaps noteerde Kiadis Pharma 7,7% verlies.

Biotechbedrijf Argenx (-3,5%) vergrootte zijn nettoverlies over het hele jaar, dat bovendien groter was dan vooraf was ingeschat.